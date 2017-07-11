Проект резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР подготовлен Соединенными Штатами. Документ подготовлен в ответ на испытание ракеты, проведенное Северной Кореей. Об этом в понедельник сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным АП, текст проекта резолюции был распространен среди пяти постоянных членов Совбеза, включающих Россию, Великобританию, Китай и Францию. Его подробностей агентство не приводит.

О проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14» КНДР объявила 4 июля. Вскоре после этого постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что американская сторона подготовит резолюцию Совбеза ООН об ужесточении санкций против КНДР, сообщает ТАСС.