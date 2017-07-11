Администрация США не сможет оперативно «реагировать на изменяющиеся обстоятельства» в случае принятия законопроекта, предусматривающего санкции в отношении Ирана и России. Об этом заявил директор Белого дома по законодательству Марк Шорт.

«Мы обеспокоены тем, что законопроект устанавливает необычный прецедент, когда полномочия в сфере внешней политики делегируются 535 членам конгресса, при этом в нем нет исключений, связанных с национальной безопасностью, которые в прошлом всегда присутствовали в санкционных законопроектах», - сказал Шорт.

По его словам, именно по этой причине законопроект является «дипломатическим вызовом» для администрации США.

Тем не менее, по словам директора по законодательству, «администрация полностью поддерживает эти санкции».