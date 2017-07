В диспетчерском центре управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации США произошло задымление, что привело к сбою в расписании авиарейсов в аэропортах, расположенных в районе Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса.

«ФАУ проинформировало о запрете на взлет в связи с задымлением центра ФАУ. Не сообщается, когда запрет будет снят. Это коснулось всего воздушного сообщения», - сказано в официальном аккаунте авиаузла в Twitter.

The @FAANews reports a ground stop due to fumes at the FAA Center. No update when the stop will be lifted. All air traffic is affected.