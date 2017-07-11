В диспетчерском центре управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации США произошло задымление, что привело к сбою в расписании авиарейсов в аэропортах, расположенных в районе Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса.

«ФАУ проинформировало о запрете на взлет в связи с задымлением центра ФАУ. Не сообщается, когда запрет будет снят. Это коснулось всего воздушного сообщения», - сказано в официальном аккаунте авиаузла в Twitter.

The @FAANews reports a ground stop due to fumes at the FAA Center. No update when the stop will be lifted. All air traffic is affected. — Dulles Airport (IAD) (@Dulles_Airport) 10 июля 2017 г.

Согласно данным интернет-порталов, рейсы будут задержаны примерно на час. По сообщениям местных СМИ, к задымлению могли привести строительные работы на территории комплекса.

Также ФАУ разместило сообщение об эвакуации центра управления воздушным движением в Лизбурге (штат Вирджиния) из-за аналогичного задымления. Всего из-за инцидента были задержаны рейсы в трех главных аэропортах американской столицы.