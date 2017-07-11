Микроавтобус Fiat Ducato столкнулся c грузовиком Volvo в 25 километрах от населенного пункта Березовка Красноярского края. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Согласно имеющейся информации, ДТП произошло около 05.30 по местному времени. Микроавтобус следовал по маршруту Курагино – Красноярск с 12 пассажирами на борту, среди них трое детей. На данный момент сообщается, что дети не пострадали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

«По предварительным данным, микроавтобус врезался в стоящий грузовик. В результате три человека, включая водителя, госпитализированы, по двоим вопрос решается. Остальные на пострадали», - цитирует агентство Юрченко.