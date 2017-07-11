Военный самолет потерпел крушение на территории штата Миссисиппи, 4 человека погибли. Об этом сообщает телеканал WBRC Fox 6 News со ссылкой сообщение местных властей в соцсети Twitter.

dhs_jules: RT WBRCnews: 4 dead in military plane crash in Mississippihttps://t.co/4TuXfQqI88 pic.twitter.com/3DkxsJ468C — Lawrence County EM (@LawrenceCOEM) 10 июля 2017 г.

По словам очевидцев, военно-транспортный самолет США С-130 вылетел из города Мемфис, штат Теннесси. На борту находились 8 человек. Трагедия произошла в округе Лифлор, штат Миссисиппи. По предварительным данным, во время полета на борту самолета произошел взрыв, после чего С-130 рухнул. О таком возможном развитии событий свидетельствуют обломки самолета, обнаруженные на месте крушения. На данный момент свидетели сообщают о 4 телах, вытащенных из-под обломков.