Багамские и Бермудские острова обеспечили четверть прямых инвестиций в российскую экономику в прошлом году. Об этом сообщает Центробанк.

Отмечается, что данные страны инвестируют больше, что Великобритания, США, Франция, Германия, Япония и Китай вместе взятые, а объем поступлений из офшорных юрисдикций за последние два года удвоился. Это объясняется тем, что резиденты западных стран не могут вкладывать деньги в Россию из-за санкций.

«Точно знаю, что из офшоров действительно поступают деньги тех нерезидентов, которые не могут себе позволить напрямую инвестировать в российскую экономику в том числе и по причине введенных против России экономических санкций», — заявила старший партнер КА «Юков и партнеры» Ирина Адамова.

Руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК групп Дмитрий Водчиц считает, что багамской и бермудской юрисдикциями пользуются именно американские финансовые корпорации. При этом, эксперты не исключают возможного снижения потока денег из-за перехода Багамских островов к автоматическому обмену налоговой информацией.

По словам источника, близкого к Минфину, стоит обратить внимание на доходность, которую получают инвесторы, приобретая российские активы.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Западные инвесторы зашли в Россию через офшоры