Начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Москве Юрий Жуковский отдал свою маску и противогаз при спасении человека из горящего ТРЦ “Рио“. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Юрию Жуковскому поступила информация о четырех людях, заблокированных в герметичном холодильнике в одном из торговых павильонов. Отмечается, что вход в помещение, где спрятались люди – два молодых человека и две девушки - закрывали жалюзи, за которыми находилась стеклянная витрина, а из-за сильного задымления пожарным приходилось передвигаться на ощупь.

«Моему звену удалось найти место, где укрылись люди. Вскрыв жалюзи, разбили стекло топором, однако за ним оказалась металлическая конструкция, пролезть через которую было невозможно. Но шагнув вправо за жалюзи, мы оказались в этом помещении. Время было ограничено, люди кричали, что больше не могут терпеть, что у них заканчивается воздух», - рассказал Жуковский.

Сообщается, что освобожденных выводили по очереди, каждому сопровождающий его пожарный надевал самоспасатель.

“Четвёртому я отдал свою маску. Мы с ним ползли и дышали по очереди, так и доползли до выхода. Я не считаю, что это героический поступок“, - признался Жуковский.

По словам Жуковского, в такие моменты думаешь не о страхе, а то том, «кто, если не ты».

“К нам подошли работники торгового комплекса, они рассказали, что четыре человека спрятались в холодильнике. Нам дали их мобильный телефон, чтобы мы могли узнать их примерное местонахождение. Пока звено пожарных наощупь вело поиски, я говорил с ними по телефону, объяснял как себя вести, что в первую очередь надо лечь на пол и стучать в дверь, чтобы их услышали пожарные, которые уже идут к ним при сильном задымлении и очень высоких температурах“, - рассказал начальник штаба пожаротушения Антон Цой.