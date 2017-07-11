Ни один субъект федерации в 2016 году не смог выполнить все плановые показатели майского указа президента о реализации государственной социальной политики. По информации базы данных ГАС «Управление», основные сложности возникли с ростом реальных зарплат.

Хуже всего в регионах шла работа по индексации зарплат преподавателям вузов и научным сотрудникам: плановых показателей достигли лишь 26 и 17 регионов соответственно. Большинство субъектов смогли повысить только доходы медсестер, учителей и врачей.

О причинах сложившейся ситуации читайте в материале «Зарплата не доросла до майского указа».