В качестве зеркальных мер на действия США Россия может выслать порядка 30 американских дипломатов. Кроме того, может быть наложен арест на американскую недвижимость на территории нашей страны. Об этом «Известиям» сообщил источник в российском МИД.

Причиной для зеркального ответа является высылка в 2016 году 35 российских дипломатов и продолжающийся арест двух принадлежащих России дипломатических дач в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эти санкции ввел Барак Обама в конце своего президентского срока.

Вопрос их отмены так и остался нерешенным после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

Подробности — в материале «Россия готова выслать американских дипломатов».