Турецкая армия открыла огонь по курдским селениям в районе Шехба на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Firat News.

По имеющимся данным, из города Телль-Рафаат поступила информация о двух погибших мирных жителях, пятеро ранены, среди них двое детей. На данный момент все пострадавшие доставлены в госпиталь в Африн.

Сообщается, что также были обстреляны населенные пункты Маранас, Басуфан, Менег, Айн-Декне и Белуния. Информации о пострадавших пока нет.

На сайте агентства подчеркивается, что курдские силы самообороны расценили действия турецкой стороны как провокацию, после чего был открыт ответный огонь. Турецкие военные поддерживают отряды вооруженной оппозиции, которые воюют против курдских ополченцев.