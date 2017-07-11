Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о необходимости увеличить расходы страны на оборону и безопасность на 9 млрд грн (около $345 млн), сообщает «Газета.ру».

С такой рекомендацией Турчинов обратился к правительству Украины на заседании СНБО.

«Я очень надеюсь, что эта рекомендация будет поддержана всеми депутатами, которые заботятся о защите нашей страны, — предложение касается значительного увеличения расходов на оборону и безопасность Украины», — заявил он.

Турчинов отметил, что выделенные средства планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.