Курортный сбор в России предложили снизить в два раза — со 100 до 50 рублей. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, сокращенную плату нужно установить на первый год действия курортного сбора.

Макаров также предложил 70% доходов от эксперимента по взиманию курортного сбора в первый год зачислять в муниципальные бюджеты, а 30% — в региональные. При этом он предлагает создать общественный совет для контроля за расходованием средств.

«Этот совет также будет готовить предложения, анализировать, давать оценку по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и договоров между муниципалитетами и регионами», — сказал Макаров.

Курортный сбор в качестве эксперимента предлагается ввести в четырех регионах России. Так, оплата для туристов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года будет введена на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Максимальный размер сбора не будет превышать 100 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице.