Восемьдесят протестующих были задержаны правоохранительными органами в офисах зданий Конгресса США. Об этом сообщает полиция Капитолия.

«Во второй половине дня, начиная примерно с 14:00 (21:00 мск), полиция Капитолия реагировала на сообщения о демонстрациях в 13 помещениях офисных зданий Палаты представителей и Сената … По состоянию на 16:30 (23:30 мск), в общей сложности было совершено 80 арестов», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что сотрудники полиции «просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации» и «задерживали тех, кто отказывался» повиноваться данному требованию. По сообщению американских СМИ, демонстранты выступали против реформирования системы медицинского страхования в США.