Комитет Госдумы по финансовому рынку 11 июля рассмотрит изменения в законопроект о взаимодействии заемщиков-крымчан и украинских банков. Согласно им, власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут обнулить обязательства заемщиков, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ, в частности, расширяет возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденного Агентством по страхованию вкладов, по реструктуризации задолженности крымчан перед банками Украины, которые ранее работали на территории Крыма.

«Завтра рассматриваем законопроект на комитете. Фонд (ФЗВ) передается во владение крымских властей — Севастополя и Республики Крым в равных долях. И у них будет право, рассматривая все эти иски со стороны коллекторов заемщикам… Если они увидят основания, чтобы обнулить обязательства, то они будут иметь такое право на основе изменений в ГК (Гражданский кодекс), которые были раньше», — рассказал Аксаков «РИА Новости» о предлагаемых изменениях в понедельник.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов населению. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у Приватбанка.