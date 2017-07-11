Глава МИД России Сергей Лавров проведет в Брюсселе переговоры с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Как уточняется, с Могерини министр иностранных дел РФ встретится 11 июля, две другие встречи запланированы на 12 июля.

На переговорах с Федерикой Могерини стороны обсудят глобальные вопросы и вопросы внешней политики. Также планируется обсуждение урегулирования кризисов на Украине и в Сирии. Отношения между Россией и ЕС после начала украинского кризиса сильно осложнились из-за санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. ЕС продолжает увязывать срок действия санкций с выполнением минских соглашений по Украине, а российская сторона считает это абсурдным, поскольку она не является стороной внутриукраинского конфликта.

Следующий день Лавров посвятит переговорам с государственными деятелями Бельгии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с международным терроризмом.