На территории России распространяется модификация троянского вируса Neutrino, который атакует POS-терминалы и крадет данные банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте «Лаборатории».

Модификация вируса собирает данные банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы. При этом вирус начинает «работу» не сразу, а лишь через некоторое время, тем самым пытаясь обойти защитные технологии.

Согласно статистике компании, на РФ пришлась четверть всех атак данного вируса. Также под угрозой оказались Украина, Казахстан, Египет и Алжир. Отмечается, что 10% всех попыток заражений приходятся на предприятия малого бизнеса.

В сообщении на сайте сказано, что сам вирус давно известен исследователям и имеет не единственную модификацию.