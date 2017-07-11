Закон, который вводит ответственность за подготовку преступлений, начал действовать в Японии 11 июля.

Нормативный акт, речь в котором идет о 277 правонарушениях, принят для борьбы с терроризмом. Инициаторы его принятия из правящей Либерально-демократической партии говорят, что новый закон необходим, потому что усилит безопасность накануне Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио.

Речь в законе, в частности, идет об ответственности за сбор оружия, финансовых средств или материалов, о предварительном изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата заложников, угона транспортных средств с пассажирами, однако касается и ряда преступлений, которые не имеют отношения к организованной преступности, например, нарушения авторских прав.

За правонарушения предусматривается наказание от двух до пяти лет тюрьмы.

Японская оппозиция во главе с Демократической партией утверждает, что новый нормативный акт делает объектом слежки все население страны.

Как ранее сообщал ТАСС, Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ потерпела поражение на недавних выборах в законодательное собрание Токио в том числе и из-за принятия непопулярного закона за подготовку преступлений.