Около 3 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра «Рио», где вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.

«Прибывшие первыми подразделения пожарной охраны МЧС России совместно с администрацией объекта организовали эвакуацию посетителей. Всего из торгового центра в безопасное место было эвакуировано более 3 тыс. человек. Все силы пожарных были направлены на поиск и спасение людей», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия пострадало 18 человек, четверо были госпитализированы на вертолетах в институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

В МЧС отметили, что в тушении пожара принимали участие более 400 человек, свыше 110 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, включая два вертолета и пожарный поезд. В 23:27 мск возгорание в ТЦ «Рио» было полностью ликвидировано.