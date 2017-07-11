Генеральная прокуратура РФ разберется в ситуации с осуждением инвалида первой группы на 4,5 года колонии за вооруженный разбой. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее 28-летний Антон Мамаев, страдающий спинальной мышечной атрофией, был признан виновным в вооруженном нападении с угрозой применения насилия с целью хищения мотороллера. По версии следствия, Мамаев похитил транспортное средство у бывшего сотрудника спецназа. Решением суда мужчина был приговорен к 4,5 годам колонии. После оглашения приговора его отправили в «Матросскую тишину». Как отметили правозащитники, в СИЗО нет медперсонала, который мог бы оказывать Мамаеву регулярную помощь, а заключенный не может обслуживать себя самостоятельно.

Сообщается, что Федеральная служба исполнения наказаний собирается направить Мамаева в московскую больницу с целью прохождения обследования и принятия решения о возможности содержания осужденного в СИЗО.