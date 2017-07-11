Анкара и «Газпром» пришли к соглашению по финансированию «Турецкого потока» на территории Турции. Об этом заявил гендиректор турецкой трубопроводной госкомпании Вotas Бурхан Озджан во время 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Самбуле.

«Мы уже договорились по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», — цитирует Озджана «РИА Новости».

Также гендиректор Botas отметил, что процесс получения разрешения на строительство второй ветки газопровода проходит успешно.

«Процесс получения разрешений на вторую ветку «Турецкого потока» продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет», — сказал Озджан.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документ предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря, одна из которых будет использоваться для поставок газа непосредственно Турции, вторая для транзита в европейские страны.