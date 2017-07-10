Вашингтон должен вести диалог с Москвой несмотря на то, что Россия представляет киберугрозу для США. Этим утверждением заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос журналиста о текущей ситуации вокруг договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом создать двустороннюю рабочую группу по вопросам кибербезопасности.

«Это было частью обсуждения. Мы осознаем, что Россия представляет собой киберугрозу, однако мы осознаем и то, что с нашими противниками необходимо вести диалог», - сказала Сандерс.

При этом американский президент отметил, что не верит в возможность создания такой группы, о чем он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня [в Сирии] может и произошло!» - написал Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Путин и Трамп в ходе встречи в Гамбурге уделили «немало внимания» вопросам кибербезопасности. На полях саммита G20 президентами была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы.