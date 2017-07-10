Президент США Дональд Трамп узнал, что его сын проводил встречу с российским юристом Натальей Весельницкой лишь «в последние пару дней». Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге. Сандерс добавила, что для сотрудников предвыборных штабов это обычная ситуация, когда сторонние лица предлагают предоставить компромат на политических оппонентов.

9 июля газета The New York Times писала, что в июне 2016 года Трамп-младший провел встречу с юристом Натальей Весельницкой, которая якобы связана с российскими властями. Отмечалось, что на встрече сыну американского президента обещали предоставить компромат на Хиллари Клинтон, которая была главным соперником Дональда Трампа в президентской гонке.