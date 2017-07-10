Компания Google Inc наняла пять юридических фирм для оспаривания решений Европейской комиссии, принятых в июне. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно имеющейся информации, речь идет о следующих крупных юридических компаниях: Cleary Gottlieb, Allen & Overy, Slaughter and May, Garrigues и White & Case. Отмечается, что дело будет рассматриваться в главном суде Люксембурга, который является вторым по величине в Европе. Как пишет агентство, представители Google пока не комментируют данную информацию.

Ранее Еврокомиссия обязала Google выплатить 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем и прекратить нарушения в течение 90 дней. В противном случае компании грозят штрафные санкции в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения решения регулятора.