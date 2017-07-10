Минэкономразвития (МЭР) спрогнозировало замедление роста инфляции в июле до 0,2–0,4%. Об этом говорится в опубликованном докладе ведомства.

При этом отмечается, что в годовом выражении рост инфляции может замедлиться до 4–4,2%.

«В июльскую инфляцию основной вклад внесет очередная индексация тарифов на коммунальные услуги (+0,33 процентных пункта). При этом влияние негативных факторов на рынке плодоовощной продукции начнет ослабевать, в результате чего в соответствующем сегменте будет наблюдаться дефляция», — говорится в докладе.

В прошлом месяце рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 11,6% с 2% в мае, что и оказало влияние на рост годовой инфляции до 4,4%.

МЭР отмечает, что с 27 июня по 3 июля среднесуточный прирост цен на плодоовощную продукцию снизился с 0,28 процентных пункта до 0,1. В ведомстве прогнозируют, что за период с июля по сентябрь цены на данный вид продукции могут упасть на 24%. При этом в августе ожидается рекордная дефляция.

По прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции в 2017 году составит 3,8%. Банк России полагает, что в 2017 году показатель инфляции составит 4%.