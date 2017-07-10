Бунт жителей польского города Гожув привел к приостановке местных властей по демонтажу и переносу советского памятника. Речь идет о монументе, установленном на Грюнвальдской площади, сообщает «РИА Новости».

Три дня назад магистрат города сообщил о грядущем переносе памятника, по мнению властей, монумент «прямо намекает на польско-советское единство в борьбе с фашизмом».

Демонтаж должен был обойтись бюджету в 500 тыс. злотых (более $125 тыс.). Местная пресса пишет, что после бунта, который устроили местные жители, мэр отказался от идеи переноса монумента.

Горожане раскритиковали идею переноса и оценили ее как «глупую и ненужную». Люди полагают, что памятник никому не мешает, у города нет денег на его перенос, а, кроме того, монумент «отдает дань уважения погибшим солдатам».

Консультации по демонтажу должны были начаться в понедельник, 10 июля, но мэр Яцек Вуйчицкий отказался от этой идеи. «На сегодня вопроса памятника нет», — сказал он.