В Южном военном округе РФ (ЮВО), заявили, что задержанный в Луганской области Виктор Агеев не имеет отношения к военной службе с весны 2016 года. Об этом пишет «Интерфакс».

В ЮВО также прокомментировали телесюжет об Агееве, показанный на одном из телеканалов Украины, назвав его фальшивкой.

«Виктор Агеев более года назад проходил военную службу по контракту, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения», — сообщили в пресс-службе округа.

В ЮВО также отметили, что в Луганской области нет действующих военнослужащих из России.

По мнению пресс-службы округа, в телесюжете, где демонстрируется нарезка с признаниями Агеева, обращает на себя внимание «рваный» монтаж.

«В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части № 65246, так как оно расположено в совершенно другом городе», — говорится в сообщении.

Также в ЮВО обратили внимание на то, что Агеев с трудом вспоминает номер своей военной части, «что исключено для любого действующего российского, а не украинского военнослужащего».