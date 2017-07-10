13-летний житель баварского городка Бад-Тёльц решил раздать деньги, взятые без спроса у родителей, своим приятелем. Таким образом подросток пытался завести больше друзей.

Школьник взял у родителей наличные и спрятал их дома. Раздавать деньги своим знакомым он начал утром 8 июля. Детям и приятелям подростка по футбольному клубу досталось от 100 до 2400 евро, пишет «Лента.ру».

С заявлением о произошедшем обратились в полицию родители мальчика, полицейским удалось собрать около €4,5 тыс., их вернули добровольно. Вернуть около €6 тыс. пока не удалось.