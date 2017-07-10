Дональд Трамп-младший сообщил, что готов предоставить членам спецкомитета по разведке Сената всю интересующую их информацию о своей встрече с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году.

«Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю», — написал cын президента США в понедельник в Twitter.

В воскресенье, 9 июля, газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По данным издания, на встрече ему обещали предоставить компромат на Хиллари Клинтон, которая являлась главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США в настоящее время проводят разбирательства по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Одновременно расследование на эту тему ведет ФБР, напоминает ТАСС.