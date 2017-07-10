Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил о готовности предоставить конгрессу США имеющуюся у него информацию в связи со скандалом из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю», — подчеркнул сын американского лидера. Так он прокомментировал материал издания Hill, в котором приводились слова сенатора-республиканца Сюзан Коллинз о необходимости провести беседу с Дональдом Трампом-младшим после появления в СМИ информации о его контактах с Натальей Весельницкой.

Happy to work with the committee to pass on what I know. https://t.co/tL47NOoteM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017

Ранее газета The New York Times сообщила, что в июне 2016 года Дональд Трамп-младший согласился провести встречу с российским юристом, которая якобы была связана с властями РФ. Издание отмечает, что сыну американского лидера пообещали предоставить компрометирующие данные об участнице президентской гонки, экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон.