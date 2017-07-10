Золотые слитки были обнаружены сотрудниками службы безопасности аэропорта Кансай в Японии в ходе осмотра туалета самолета, прилетевшего из Тайваня. По данным местных СМИ, общий вес найденного драгметалла — несколько десятков килограмм.

Подозрение у сотрудников авиакомпании Vanilla Air, самолет которой совершил посадку в Осаке утром 9 июля, вызвала обшивка помещения одного из туалетов. После проведенного обследования выяснилось, что за ней были скрыты свертки с золотыми слитками, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Находка изъята, проводится расследование, принадлежность золота устанавливается.