В киноцентре «Октябрь» прошел вечер открытых дверей школы кино и телевидения «Индустрия».

Проект представили режиссер Федор Бондарчук, генеральный директор «Национальной медиагруппы» (НМГ) Ольга Паскина, продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко, кинокритик Антон Долин. Они рассказали потенциальным студентам о программах курсов школы и отметили высокий интерес к проекту.

— В первые часы открытого набора заявок было гораздо больше, чем мы планировали, — заявил со сцены Федор Бондарчук. — Надеюсь, мы никого не разочаруем. Мы хотим дать студентам познакомиться друг с другом и выйти из школы с тесным кругом единомышленников. Для меня, пожалуй, это главное.

По словам Ольги Паскиной, в числе основных задач «Индустрии» научить студентов создавать продукт, востребованный широкой аудиторией.

— Для нас кино и телевидение — это бизнес. Мы являемся крупнейшими производителями и потребителями контента. Сегодня драйверы роста аудитории — сериалы, мы заинтересованы в производстве и поэтому участвуем в этом проекте. Мы с российскими и западными коллегами обсуждаем, какой контент может быть востребован за границами России. Этими знаниями мы хотим поделиться со студентами, — сообщила Ольга Паскина.

Судя по ажиотажу на московской презентации, это предложение заинтересовало молодых кинематографистов. Зал в «Октябре» был переполнен, что и отметил продюсер Михаил Врубель.

— Вас больше тысячи человек. Это настоящее потрясение для нас, — сказал продюсер.

По словам Михаила Врубеля, сегодня отечественный кинематограф испытывает настоящий дефицит кадров, индустрия развивается, и профессионалов нужно всё больше.

— Задача нашей школы — увеличить количество профессионалов кино, — заявил Александр Андрющенко.

Стартует проект с пилотных курсов режиссуры, сценарного и операторского мастерства. Срок обучения — два года. По словам продюсера Михаила Врубеля, сейчас есть места примерно для 120 студентов. Первый этап обучения называется «фильммейкинг». Учащимся предстоит самостоятельно написать сценарии и снять свои первые фильмы. С первых же месяцев обучения студенты будут принимать участие на съемках проектов всех трех компаний-учредителей, причем на свой выбор.

Помогать им будут эксперты — продюсер Петр Ануров, режиссеры Егор Баранов и Кирилл Серебренников, продюсеры Сергей Сельянов, Тимур Вайнштейн и Антон Сиренко, кинокритик Антон Долин, сценаристы Алексей Казаков, Олег Маловичко и Андрей Золотарёв, операторы-постановщики Михаил Милашин и Максим Осадчий. Им студенты покажут готовые работы, они же и проведут вместе со студентами работу над ошибками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Федор Бондарчук

По словам Федора Бондарчука, все студенты будут работать исключительно над зрительским коммерческим кино, адресованным аудитории кинотеатров.

В рамках режиссерского курса будет сделан акцент на драматургию, аудиовизуальные решения и работу с актерами, в рамках сценарного — на жанровое мышление, актуальность и универсальные законы драматургии, операторского — на практику и работу с современным оборудованием.

Получившиеся работы, по словам Ольги Паскиной, будут показаны на телевидении.

— У телевидения есть потребность в качественном контенте. Нам сегодня не хватает молодых специалистов, которые понимают, как монетизировать контент и для кого его создавать. Мы хотим вместе создавать индустрию будущего и расширять портфель НМГ, — подчеркнула глава холдинга. — Это отличает нашу школу от других — создание всей цепочки стоимости контента. Мы сможем создать контент, который соберет высокие рейтинги и доли, выйдет на международный рынок.

Поскольку обучение платное и не все действительно талантливые и способные люди смогут найти требуемые средства, организаторы решили выделить шесть грантов: два самой школы «Индустрия», по одному от НМГ, «Арт-Пикчерс», «Водорода» и холдинга СТС. В планах увеличение количества грантов до 20–30% от общего числа мест.

Вступительные экзамены будут проходить в июле-сентябре 2017 года. Программу вступительных испытаний можно найти на сайте киношколы industryfilm.school. Начало учебного года — 1 октября 2017 года.

Учредителями школы являются Федор Бондарчук, «Национальная медиагруппа» и продюсеры компании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко.