Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший в Европе перевозчик-лоукостер, столкнулась с претензиями со стороны пассажиров насчет рассадки в салонах самолетов.

Как сообщает британская Daily Mail, некоторые из них упрекают Ryanair в намеренном рассаживании членов семей по отдельности с целью «заставить их платить за возможность сидеть рядом».

Издание приводит свидетельства, согласно которым рассадке подвергаются даже семьи с малолетними детьми на фоне существования платы за опцию выбора места.

Ryanair в свою очередь отмечает, что «не разделяет семьи», а места в общем случае распределяются в случайном порядке. Это не касается тех, кто платит за услугу резервирования конкретного места.

«Многие наши клиенты сейчас предпочитают заплатить за резервирование мест», - цитирует Daily Mail представителя компании.

При этом лоукостер признает, что места у проходов и окон придерживаются в расчете на извлечение дополнительной платы.

Около года назад с похожими претензиями сталкивался российский лоукостер «Победа». Однако перевозчик эту информацию категорически опровергал.