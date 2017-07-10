Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 10 июля, провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Инициатором разговора выступила венесуэльская сторона, отмечается в сообщении. Политики «обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества», отмечает «Газета.ру».

Также Путин и Мадуро обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе. Президент Венесуэлы проинформировал Путина об усилиях правительства Венесуэлы по нормализации внутриполитической ситуации в стране.