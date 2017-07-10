Введение визового режима для граждан РФ не отвечает намерениям Киева обеспечить контроль и безопасность, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Если мы просто введем визы, то это не будет отвечать нашей цели. Во-первых, мы не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики.

При этом он считает, что система контроля за въездом, выездом и передвижением иностранных граждан по территории страны будет работать эффективно при ее последовательной и полномасштабной реализации.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении властей страны ввести биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу республики. Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Киев собирается ввести систему предварительной электронной регистрации для россиян, въезжающих на территорию страны.