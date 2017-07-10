Экспансия продовольственных торговых сетей в субъектах федерации способствует сдерживанию роста цен на продукты питания, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Анализ показывает, что активное развитие крупных торговых сетей сдерживает рост цен, а это хорошо для потребителей», — сказал Дворкович, общаясь в понедельник с журналистами в Екатеринбурге.

Ранее Кремль поручал проанализировать целесообразность введения запрета на экспансию федеральных продовольственных операторов в регионах, где их общая доля превышает половину рынка, напоминает anrt.info.

ФАС и Минпромторг выступили против такой меры.