Экстренным службам удалось локализировать пожар в ТЦ РИО
Экстренным службам удалось локализировать пожар в торгово-развлекательном центре РИО в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, в результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 14 человек, восемь госпитализированы. Ему был присвоен четвертый ранг сложности.
Возгорание в здании ТЦ произошло в понедельник.
В результате инцидента пострадали 14 человек, 8 из них госпитализированы.
Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.
На ликвидацию возгорания был отправлен пожарный поезд со станции Москва-Смоленцская.
Двоих пострадавших пришлось эвакуировать при помощи вертолета
Около 22 часов экстренным службам удалось локализировать пожар
Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.
На ликвидацию возгорания был отправлен пожарный поезд со станции Москва-Смоленская. По данным МЖД, это не повлияло на движение поездов.