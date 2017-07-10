Экстренным службам удалось локализировать пожар в торгово-развлекательном центре РИО в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м, в результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 14 человек, восемь госпитализированы. Ему был присвоен четвертый ранг сложности.

На ликвидацию возгорания был отправлен пожарный поезд со станции Москва-Смоленская. По данным МЖД, это не повлияло на движение поездов.