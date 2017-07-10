Жителям дома, обрушившегося в Сочи, предлагали переселиться в более просторные и дорогие квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

По данным администрации, многоквартирный дом 1933 года постройки по улице Виноградной был признан аварийным в 2005 году. Он подпал под программу расселения на 2013 год. Из 31 квартиры 25 собственников переехали в новостройки в этом же микрорайоне.

Шесть квартир отказались от переселения и всех предложенных им вариантов, так как рассчитывали добиться большего — например, нескольких отдельных квартир на семью.

При этом городские власти утверждают, что всем оставшимся жильцам аварийного дома была предложена большая площадь по более высокой стоимости. Собственников неоднократно убеждали переехать из аварийного жилья, так как проживание в нем стало опасным.

«Тем не менее они осознанно игнорировали предложения властей, подвергая себя риску», — подчеркивается в сообщении администрации.

В данный момент рассматривается вопрос переселения оставшихся жильцов обрушенного дома в маневренный фонд на базе пансионата «Нива».