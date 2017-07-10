Президент России Владимир Путин провел новые назначения в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы войск национальной гвардии. Президент подписал соответствующий указ 5 июля 2017 года.

«Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года заместителем начальника Главного управления кадров Росгвардии назначен полковник Андрей Мурашко, а руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии — полковник Юрий Нестеров», — сообщили в пресс-службе президента России.

Согласно этому указу, начальником Управления войск национальной гвардии по Калининградской области назначен полковник полиции Олег Горшков. Начальником по Татарстану назначен полковник полиции Рустем Гумеров, по Кемеровской области — полковник полиции Юрий Кель, по Нижегородской области — полковник полиции Алексей Новиков. Полковник полиции Александр Ясинский назначен руководителем Росгвардии в Челябинской область.