Российское правительство выступило против возможного переноса вступления в силу «пакета Яровой». Ранее сообщалось, что законопроектом относилась дата начала реализации норм на 2023 год, отметил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Законопроект относил дату начала реализации норм на 2023 год», — сказал он, добавив, что не нужно относить начало реализации требований, а ввести их поэтапно.

«Позиция правительства: нужно не относить начало реализации этих требований, а вводить их поэтапно», — отметил он. «Моя предварительная оценка — нужны изменения в закон», — подчеркнул он, отметив, что ими правительству будет дано право определить этапы введения тех или иных требований относительно операторов связи. Мера позволит не допустить избыточного роста тарифов на услуги связи, отмечает «Газета.ру».

В настоящее время «пакет Яровой» должен вступить в силу с 1 июля 2018 года: все операторы связи будут обязаны полгода хранить весь пользовательский трафик.