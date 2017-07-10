С 11 июля Россия вводит временные ограничения на поставки мясной и молочной продукции трех белорусских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, в мясе птицы филиала «Скидельская птицефабрика» Агрокомбината «Скидельский» повторно выявлены остатки тилмикозина, энрофлоксацина, а также ципрофлоксацина.

В мясе птицы предприятия «Александрийское» повторно выявлены остатки энрофлоксацина.

В сухой молочной сыворотке производства ОАО «Молочный мир» повторно обнаружены остатки линкомицина.

Кроме того, Россельхознадзор обнаружил фальсификацию продукции на двух белорусских предприятиях. В сливочном масле Верхнедвинского маслосырзавода найдены незаявленные на маркировке растительные компоненты, а в сыре Дятловского сыродельного завода выявлено несоответствие массовой доле жира.