Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного художника СССР Ильи Глазунова.

Илья Глазунов ушел из жизни 9 июля в Москве от остановки сердца, ему было 87 лет.

Пресс-служба президента Белоруссии приводит соболезнование Лукашенко. «Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося художника, педагога, общественного деятеля и прекрасного человека», — говорится в нем.

«Его творчество получило всенародную любовь и уважение коллег», — отмечает президент Белоруссии.