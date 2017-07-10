Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в частности обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе», — говорится в сообщении.

Мадуро также проинформировал российского президента о работе правительства по урегулированию внутриполитической ситуации в стране.

Разговор Мадуро и Путина состоялся по инициативе венесуэльской стороны.