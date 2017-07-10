Компенсация пострадавшим от пожара в столичном ТЦ РИО маловероятна, заявила «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Светлана Гусар.

«Никакого законодательства, обязывающего иметь договор страхования отвественности перед третьими лицами, нет. Ситуацию нужно менять. По моим оценкам, не боле 5–10% арендаторов страхуют свою ответственность», — сказала Гусар.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков, сегодня необходим единый информационный ресурс, где в открытом доступе размещена информация о страховании объекта.

«Был ли застрахован объект от пожара, знают только собственники. Единого информационного ресурса, на котором можно узнать о страховке объекта, не существует. По моему личному мнению, такой ресурс должен появиться. Информации о договорах в пользу третьих лиц, которые позволяют покрыть убытки, возникшие в случае причинения вреда жизни и здоровью, связанных с эксплуатацией нежилых объектов, на сегодняшний день нет. И эту ситуацию нужно исправлять», — резюмировала Гусар.