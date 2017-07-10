Несмотря на ситуацию с компанией Siemens, первые блоки теплоэлектростанций в Крыму могут быть запущены в I квартале 2018 года. Об этом рассказал журналистам министр энергетики России Александр Новак, сообщает «РИА Новости».

«Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации», — отметил он.

По словам Александра Новака, компания реализует проект в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и действующим законодательством.

Ранее компанию Siemens обвинили в поставке в Крым турбин в обход санкций ЕС, запрещающих компаниям союза поставлять на полуостров энерготехнологии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на полуостров для строительства электростанций поставлены российские турбины, собранные из отечественных компонентов.

Между тем компания Siemens намерена инициировать расследование и подать иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении доппоставок в Крым.