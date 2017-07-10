Пожар в торговом центре РИО на северо-востоке Москвы достиг площади около 1 тыс. кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС.

«Площадь пожара в настоящее время составляет почти 1 тыс. кв. м», — пояснил источник.

Возгорание в здании ТЦ произошло в понедельник, в результате инцидента пострадали 14 человек, 8 из них госпитализированы. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Ранее сообщалось, что площадь задымления в ТЦ РИО составляет более 70 тыс. кв. м.