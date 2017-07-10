Группа депутатов во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым внесла законопроект в Госдуму о создании специального социального банковского счета, на средства которого не может быть обращено взыскание. Соответствующий документ размещен в электронной базе документов Государственной думы.

Предполагается, что на данный счет должны зачисляться средства социального характера, на которые не может быть обращено взыскание согласно российскому законодательству.

«Принятие законопроекта позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального характера, а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты», — говорится в тексте документа.