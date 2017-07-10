Глава Республики Крым Сергей Аксенов счел оскорблением крымчан принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины». Во время обсуждений российская делегация выступала против принятия документа.

Аксенов назвал принятие резолюции проявлением русофобии.

«Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан», — написал он на своей странице в Facebook.

«Никакой правовой основы резолюция не имеет», — добавил он. «Крым — не вещь, которую можно перекладывать с места на место по желанию политиков. Речь идет о судьбах более чем 2 млн граждан России», — написал Аксенов.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума.