В Сочи жителям дома, часть которого обрушилась, предложат временное размещение в местном пансионате, сообщает «РИА Новости».

«Рассматривается вопрос переселения оставшихся жильцов обрушенного дома в маневренный фонд на базе пансионата «Нива», — пояснили в городской администрации.

Для этого они должны дать согласие или написать отказ от предложенного варианта временного размещения.

В понедельник вечером в центре Сочи обрушилась часть двухэтажного жилого дома с цоколем. В результате происшествия погибла женщина.

СК по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что в 2005 году обрушившееся здание было признано аварийным.