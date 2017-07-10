Для ликвидации пожара в торговом центре РИО на Дмитровском шоссе был отправлен пожарный поезд со станции Москва-Смоленская. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием, позволяющим оперативно ликвидировать пожар: так, специальные цистерны в составе поезда содержат 180 т огнетушащих средств», — говорится в сообщении.

В МЖД также отметили, что на график движения поездов Савеловского направления это не повлияло, так как торгово-развлекательный центр находится далеко от железной дороги.