Автоэксперт-криминалист, известный блогер Максим Шелков рассказал «Известиям», как приказ МВД упростил регистрацию авто со спиленным номером двигателя.

Министерство внутренних дел России изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции. Нововведения вступили в силу с 10 июля.

«Машинам, у которых была аннулирована регистрация за то, что на двигателе был спилен номер, сегодня дается второй шанс. Сегодня можно поставить другой двигатель и спокойно ставить машину на учет.

Были случаи, когда автовладелец покупал на авторазборке двигатель со спиленным номером либо двигатель от ворованной машины. Когда выясняли это в ГАИ, машине аннулировали учет. Теперь возможно устранение аннулирования учета, то есть поменять двигатель на нормальный», — сказал эксперт.

По словам Шелкова, новый приказ не лишит автовладельцев спорных ситуаций, когда только экспертиза определит причину повреждения номера кузова и номера двигателя.